«Жизни ничего не угрожает»: Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца

Новости о госпитализации 76-летнего российского музыканта Бари Алибасова встревожили фанатов. Сын артиста рассказал, в каком состоянии сейчас находится его отец.

Алибасов-младший вылетел срочным рейсом в Москву, как только узнал о госпитализации отца. Продюсер, говорит он, оказался в больнице из-за высокого давления. Сейчас его обследуют врачи. Точного диагноза пока нет.

Сын артиста опроверг слухи о парализации отца. Алибасов-младший утверждает, что его сын может шевелить обеими руками и ногами.

«Скорую вызвали вовремя. Жизни ничего не угрожает», — цитирует сына артиста Teleprogramma.pro.

По словам друга артиста, адвоката Александра Бенхина, причина плохого самочувствия Алибасова — финансовые трудности. Продюсеру принадлежит только 1/3 его квартиры — это 60−70 метров.

«Вся жилплощадь — это бывшие три квартиры. Одна часть принадлежит бывшему чиновнику В. Дорошу, вторая была подарена сыну. Когда Бари Младший разводился, поделил свою часть с женой», — объяснил адвокат.

Финансовые трудности не дают покоя артисту и вызывают у него постоянное беспокойство. Авторских отчислений у него мало, а пенсия небольшая. Эти переживания привели к повышенному давлению и госпитализации.

Юрист отметил, что сын тоже не может помогать отцу, поскольку признал себя банкротом.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал о тревожном звонке от продюсера Бари Алибасова. Артист сказал ему, что устал от жизни и даже составил завещание.