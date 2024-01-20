«Жизни, которую очень любил, больше нет»: Ксения Собчак пожаловалась на свое тяжелое существование

Журналистка Ксения Собчак пожаловалась на хандру, охватившую ее от осознания того, что «друзья разбросаны по миру». Она призналась, что все реже находит позитив в происходящих событиях.

«Всегда знала про себя, что я — оптимист, что стакан всегда полуполный, что надо улыбаться, идя по битому стеклу, что фильм «Жизнь прекрасна» и есть правильный modus vivendi в драматических ситуациях. Это все как будто перестает работать», - приводит StarHit слова Собчак.

Она добавила, что постоянно заставляет себя двигаться вперед, а потом попадает в «серотониновую яму». Спасаться от хандры Ксения старается в рутинных делах и встречах с близкими людьми. При этом многие уже находятся вдали от дома.

«Главное — не думать о том, что жизни, которую очень любил, больше нигде нет. Друзья почти все разбросаны по миру. Их вроде видишь, навещаешь, но это рассыпавшаяся жизнь, а не цельная мозаика с центром в Москве», — пожаловалась знаменитость, добавив, что из-за отсутствия глобальных целей поздно ложится и долго спит.

«Очень сложно без образа будущего… Пока такой год», — заключила Собчак.

Подписчики журналистки раскритиковали ее за пессимизм, отметив, что хандра бывает у всех, но у большинства нет таких огромных денег. Они также сошлись во мнении, что Ксения «просто-напросто зажралась».

Ранее мы писали, что Ксения Собчак раскритиковала своего эмигрировавшего в 2022 году коллегу Юрия Дудя* (признан иноагентом на территории РФ) за выбор «недалеких и смешных» собеседников для своих интервью.

*Признан иноагентом на территории России