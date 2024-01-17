Ксения Собчак решила высмеять Дудя* за интервью у «недалеких и смешных» людей

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала своего эмигрировавшего в 2022 году коллегу Юрия Дудя* (признан иноагентом на территории РФ) за выбор «недалеких и смешных» собеседников для своих интервью.

Она также обратила внимание на то, что журналист сторонится и игнорирует тех, кто имеет позицию, отличную от его собственной.

«Я бы очень хотела задать ему вопрос, почему он берет интервью у людей, которые… ну скажем так, недалеких, смешных, не умеющих отстоять свою позицию», — приводит слова Собчак StarHit.

При этом Ксения привела в пример Дудю* себя. Она подчеркнула, что не боится общаться с людьми, позиция которых ей неприятна и напомнила о своем интервью с писателем Захаром Прилепиным. По словам Собак, ее собеседник оказался очень умен и смог без труда отстоять свою точку зрения.

«Есть много людей, с которыми я, например, категорически не согласна, но с ними не поговоришь о рептилоидах. Я по этой причине позвала Прилепина, чья позиция мне максимально неприятна. Совершенно не разделяю его ценности ни в чем. Он максимально далек от меня по всем параметрам», - сказала журналистка.

Она также выразила уверенность, что Прилепин, который пережил покушение, и певица Вика Цыганова, которая верит в рептилоидов – это не одно и то же.

«Когда человек реально жизнь свою поставил на ценности, которые даже тебе враждебны, это немножко другой уровень разговора. И почему свободный Юрий Дудь* не ведет с такими людьми разговоры», - задалась вопросом Ксения, добавив, что специально спросила у Прилепина, пошел бы он на интервью к этому журналисту, и тот ответил утвердительно.

Ранее мы писали, что певица Мария Максакова*(признана иноагентом на территории РФ) заявила, что в проблемах блогера Насти Ивлеевой, начавшихся после «голой» вечеринки, виновата Ксения Собчак. Несмотря на то, что сама телеведущая тоже пострадала от участия в скандальном мероприятии, артистка уверена – это был ее план по устранению конкурентки.

*Признаны иноагентами на территории России.