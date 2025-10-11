«Жизненный поток ведет туда»: Нюша рассказала о новых творческих поисках

Нюша рассказала о новых творческих поисках. Подробности приводит Telegram-канал [«Звездач».](Telegram-канал «Звездач»)

Певица поделилась с поклонниками своими музыкальными экспериментами и творческими открытиями. Артистка призналась, что в последнее время она находится в активном поиске новых звучаний и вдохновляется необычными стилями и направлениями.

«Я в музыкальном поиске, пробую разные направления. Меня вдохновила композиция Arash’а и DJ Hugel… Афробит — такое интересное направление, которое взволновало многих слушателей и зрителей. Мы вместе с командой на одном дыхании написали песню Amore. Я подумала, раз жизненный поток меня ведет туда, значит, нужно попробовать что-то такое. Получился необычный стиль, потому что мы соединили этнические мотивы, фолк и русское народное направление вместе с афробитом. Мне кажется, что получилось очень оригинально», — рассказала певица.

По словам Нюши, работа над новой композицией стала для нее особенным этапом — артистка призналась, что давно мечтала объединить современные ритмы с элементами народной культуры. Такой эксперимент позволил ей по-новому раскрыться.

Поклонники певицы уже отметили, что Amore отличается необычной атмосферой и мелодичностью, а сама Нюша выглядит вдохновленной и уверенной в своем новом направлении.

Кроме того, артистка сообщила, что продолжает активно развивать свое сценическое шоу. Сейчас она расширяет команду подтанцовки и готовит несколько эффектных постановок. Нюша намекнула, что в будущем планирует «масштабироваться» и представить публике обновленную концертную программу.

«Мне хочется расти и пробовать новое — это естественный процесс для любого артиста. Я верю, что всё развивается именно так, как должно», — добавила певица.

