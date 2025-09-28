«Жаль, конечно, что дети не живут с мамой»: певица Нюша снялась с дочерью и сыном в Дубае

Певица Нюша воссоединилась с детьми, живущими с отцом в Дубае. В личном блоге артистка поделилась свежими кадрами с дочерью и сыном, а подписчики снова посочувствовали, что дети разлучены с мамой.

Исполнительница хита «Выше» после развода с мужем живет в Москве, но периодически прилетает к детям в Эмираты. После расставания Нюша и ее экс-супруг договорились, что 6-летняя Серафима-Симба и 3-летний Саффрон будут жить с отцом. Певица опубликовала в соцсети новые фото с дочерью и сыном, сделанные на пляже в Дубае. На снимках 35-летняя артистка предстала в черно-белом пляжном образе в ретро-стиле.

Поклонники порадовались за певицу, воссоединившуюся с детьми, но выразили сожаление о том, что девочка и мальчик живут не с матерью.

«Детки — наше счастье! Нюша, выглядите шикарно», «Такие красивые все, будьте счастливы!», «Жаль, конечно, что дети не живут с мамой, но жизнь — сложная штука», — написали в Сети.

Напомним, в 2024 году Нюша неожиданно подала на развод с бизнесменом Игорем Сивовым. Артистка признавалась, что муж изменял ей, и она смогла его простить, однако это не спасло их брак. По словам знаменитости, это был «самый тяжелый» период в ее жизни, но, несмотря на это, они с экс-супругом смогли сохранить хорошие отношения. Пара состояла в браке с 2017 года, у них двое детей.

Ранее Нюша заявила, что не планирует перевозить детей от бывшего супруга к себе: «Нужно заниматься собой».