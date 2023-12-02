«Жизненное испытание»: Соня Кузьмина рассказала о романе Юлии Михальчик с Александром Шульгиным

В третьем сезоне известного проекта «Фабрика звезд» принимала участие дочь Владимира Кузьмина Соня. Тогда в шоу победил Никита Малинин, третье место заняла певица Юлия Михальчик, которая начала строить отношения с продюсером Александром Шульгиным. Соня Кузьмина уверена, что именно их роман обеспечил певице призовое место.

По словам Сони, Юля была протеже Шульгина, и он, возможно хотел сделать из нее «новую Валерию».

«Что я хочу сказать? Для Юли это было тоже определенное испытание. Жизненное. Я не могу сказать, что ей повезло. В чем-то повезло, а в чем-то — нет, потому что Шульгин — достаточно странный человек», — рассказала Соня на YouTube-канале POPCAKE.

Призовые места, говорит она, распределил сам продюсер. Также Михальчик давали больше номеров и предоставляли одежду для выступлений, хотя остальные выступали в своих нарядах, отметила Кузьмина.

Все участники при этом понимали, что происходит что-то странное. Так, посреди ночи Юлию заставили записывать песни посреди ночи, а в громкоговоритель было слышно, что она поет.

Напомним, что в финале шоу Шульгин даже сделал блондинке предложение руки и сердца. Михальчик не стала отрицать, что они действительно отправились в путешествие после проекта. После пара рассталась, но экс-возлюбленные продолжают общаться.