После всей грязи: Юлия Михальчик продолжает общаться с Александром Шульгиным

Участница популярного шоу «Фабрика звезд» и певица Юлия Михальчик высказалась о продюсере телепроекта Александре Шульгине. Поклонники до сих пор обсуждают отношения артистки с наставником и их громкое расставание. Сейчас девушка предпочитает говорить о мужчине, только как о творческой личности.

Напомним, что в финале шоу Шульгин даже сделал блондинке предложение руки и сердца. Юлия не стала отрицать, что они действительно отправились в путешествие после проекта.

«Мы правда уехали отдыхать. Вернулись 6 января, и в этот же день я сажусь в поезд и больше не приезжаю. Отдыхали ли мы как пара? Ну, отдыхали», — поделилась она в эфире шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Больше никаких романтических подробностей Михальчик не рассказала. Но призналась, что они поддерживают общение, но редко.

«Буквально поздравления с днем рождения и все на этом. <…> Но долгое-долгое время, уже когда мы не работали вместе, я советовалась с ним. Могла ему позвонить. Он мне давал дельные, искренние советы», – пояснила звезда.

Многие поклонники и коллеги по проекту замечали, что продюсер уделял певице больше внимания, чем остальным. Догадки о симпатии подтвердились, когда мужчина сделал публичное предложение руки и сердца. Но Юлия говорит, что это не был жест любви.

«Наверное, ему было интересно работать со мной как с поющим человеком. Предложение поступило все-таки не руки и сердца, а только руки по жизни. Мог ли он забыть про сердце? Александр Валерьевич вряд ли что-то перепутает. Но предложение он оставил», – высказалась девушка.

Многих удивило, что певица говорила о мужчине только как о наставнике. При этом она не стала рассказывать о его характере. Но коллеги давно знают о требовательности Александра.

«Ему нужно было до молекулы контролировать то, что ты дала в кадре», – рассказала Яна Чурикова.

Михальчик ответила, что «это круто» и поблагодарила мужчину за положительный опыт работы.

Ранее мы писали о том, как Михальчик отреагировала на слова Чуриковой про издевательства Шульгина.