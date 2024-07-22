Жизнь впроголодь, кредиты и новая подруга: куда пропал экс-звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский

Бывшая жена шоумена Венцеслава Венгржановского, который получил известность после участия в проекте «Дом-2», рассказала о его жизни. Дарья Некрасова в беседе с Kp.ru призналась, что жила с мужчиной впроголодь, и у него действительно есть кредиты.

После ухода из скандального проекта, Венцеслав, как пишут СМИ, задолжал банкам около 400 тыс. рублей и скрывался от судебных приставов. Сейчас Венцеславу, настоящее имя которого было Ярослав Шурупов, 43 года, но он так и не разобрался с финансовыми проблемами. Об этом сообщили знакомые звезды.

Дарья стала второй женой шоумена в 2020 году. Но этой весной они развелись. Девушка призналась, что хотела поставить точку в союзе еще раньше, но ей было жаль мужчину. Некрасова отметила, что он не хотел работать и брал кредиты, тогда терпение лопнуло.

«Я даже не удивлена, что его могут разыскивать. Кредиты у него давно. Работать не хотел. Жили почти впроголодь. За счет моей мамы! В ноябре 2022 года я его выгнала, но поставить точку удалось не сразу. Единственное, не понимаю, что с него собрались взыскивать? У него же ничего нет!» — заявила девушка.

Журналисты не смогли связаться с самим Венцеславом. Он есть только в соцсетях, где публикует фотографии из Санкт-Петербурга и ставит в месте жительства именно этот город. Также указано, что у него «есть подруга».

Бывший продюсер шоумена Диана Бичарова назвала его лентяем, который ищет возможность пожить за чужой счет. Она считает, что взрослому мужчине «позор» жить таким образом. Также девушка отметила, что звала мужчину участвовать в проектах, но он отказывался.

«В общем, к сожалению, дельного ничего уже из него не выйдет. У Венца давно долги по кредитам. Тут ничего удивительного нет», — добавила она.

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