«Бородина получала в сто раз меньше»: Надежда Ермакова раскрыла заработки ведущих «Дома-2»

На протяжении многих лет Ксения Бородина и Ксения Собчак были телеведущими популярного проекта «Дом-2». Бывшая участница телестройки Надежда Ермакова рассказала, что Собчак регулярно подавляла коллегу и получала гораздо более внушительный гонорар.

Как пояснила участница скандального проекта, на фоне Собчак Бородина казалась серой и невзрачной. Но сейчас Ермакова осознает, как тяжело было Бородиной: ее соведущая не терпела реплик, комментариев осуждений из-за своей авторитарности.

«Но стоит отдать ей должное — она вела шоу интересно, у нее острый язык. У нее была баснословная по тем меркам зарплата. Если сравнивать, то Бородина получала в сто раз меньше», — рассказала Ермакова в шоу proПуск на YouTube.

Надежда добавила, что после ухода Ксении Собчак на реалити-шоу так и не появилось такого оригинального ведущего, который бы мог создавать неудобные ситуации, провоцируя его участников. Она переросла проект и начала двигаться дальше. Но именно Собчак, говорит Ермакова, могла задать такой вопрос, после которого «сядешь в лужу».

Ранее еще одна ведущая шоу Ольга Бузова призналась, что не могла уйти из проекта, когда была его участницей, из-за Романа Третьякова.