«Жизнь вносит коррективы»: SHAMAN перенес концерт в Дзержинске за день до мероприятия и пообещал компенсацию

Певец SHAMAN перенес концерт в Дзержинске, который должен был состояться 23 октября. Артист заявил, что у него есть уважительная причина.

Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

На концерт в Дзержинске очередной аншлаг - проданы все билеты. Однако накануне концерта Ярослав Дронов (настоящее имя певца, прим. «Страсти») сообщил, что выступит в следующем году – 9 и 10 апреля.

«Жизнь вновь вносит свои коррективы. Мы обязательно увидимся с вами, но не завтра, а 9 апреля… Причина уважительная, скоро обо всём вам расскажу и, уверен, вы поймёте и поддержите меня», - поделился исполнитель.

Певец добавил: «В качестве компенсации, у меня для вас сюрприз — вместо одного концерта в Дзержинске будет сразу два подряд».

SHAMAN снова надеется на аншлаг и пообещал, что переносов не будет.

Ранее сообщалось, что певец официально развелся с женой. В середине октября он опубликовал свидетельство о расторжении брака.