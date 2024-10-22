НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 октября 2024, 18:12
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«Жизнь вносит коррективы»: SHAMAN перенес концерт в Дзержинске за день до мероприятия и пообещал компенсацию

Певец SHAMAN сообщил, что перенес концерт в Дзержинске по уважительной причине.
«Жизнь вносит коррективы»: SHAMAN перенес концерт в Дзержинске за день до мероприятия и пообещал компенсацию

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Певец SHAMAN перенес концерт в Дзержинске, который должен был состояться 23 октября. Артист заявил, что у него есть уважительная причина.

Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

На концерт в Дзержинске очередной аншлаг - проданы все билеты. Однако накануне концерта Ярослав Дронов (настоящее имя певца, прим. «Страсти») сообщил, что выступит в следующем году – 9 и 10 апреля.

«Жизнь вновь вносит свои коррективы. Мы обязательно увидимся с вами, но не завтра, а 9 апреля… Причина уважительная, скоро обо всём вам расскажу и, уверен, вы поймёте и поддержите меня», - поделился исполнитель.

Певец добавил: «В качестве компенсации, у меня для вас сюрприз — вместо одного концерта в Дзержинске будет сразу два подряд».

SHAMAN снова надеется на аншлаг и пообещал, что переносов не будет.

Ранее сообщалось, что певец официально развелся с женой. В середине октября он опубликовал свидетельство о расторжении брака.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал певца SHAMAN
Автор:Лилия Караева
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