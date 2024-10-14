Певец SHAMAN официально развелся с женой после 7-ми лет брака

Певец SHAMAN официально развелся с женой. Портал StarHit опубликовал свидетельство, подтверждающее, что Елена Мартынова больше не является супругой артиста.

Исполнитель хита «Я русский» женился на Елене семь лет назад. Они были вместе еще до того, как SHAMAN смог после длительных попыток пробиться к славе. Мартынова во всем поддерживала мужа. Как отмечал сам певец, она была рядом с ним в самые сложные моменты жизни.

Однако этой осенью появилась информация, что супруги решили развестись. Новость подтвердил сначала сам SHAMAN, а затем и Елена. Они отмечали, что это их совместное решение, и они остаются в хороших отношениях.

13 октября 2024 года, по данным СМИ, брак SHAMAN был официально расторгнут.

К слову, после новостей о расставании певца с женой известная сваха Роза Сябитова предположила, что он не сможет в скором времени вновь начать романтические отношения с кем-то. По ее мнению, SHAMAN потребуется около полутора лет, чтобы пережить развод.

Ранее известная блогерша из Перми заявила, что хочет выйти замуж за SHAMAN.