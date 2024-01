«Жизнь внесла свои коррективы и перемены»: певица Алсу рассказала о личном

40-летняя певица Алсу нашла нужным сообщить о переменах в жизни. Она поделилась эмоциями в личном микроблоге.

Исполнительница хита «Иногда» подвела итоги уходящего года, рассказав о заметных изменениях в своей жизни. В новогоднем наряде – элегантном черном мини с прозрачными рукавами и соблазнительным декольте – она поделилась переживаниями и размышлениями.

В прошлом году Алсу исполнилось 40 лет, и она обратила внимание на эмоциональный, духовный и душевный рост. Отметив, что это связано как с юбилейной датой, так и с жизненными изменениями, певица выразила глубокий смысл фразы «what is coming is better than what is gone» (то, что приходит, лучше того, что уже ушло).

«Молниеносно пролетел еще один год! Для меня он был насыщенным на эмоциональный, духовный и душевный рост. Связано ли это с моей юбилейной датой, когда, как говорят, женщина вступает на какой-то новый осознанный путь, или просто сама жизнь внесла свои коррективы и перемены», – поделилась звезда.

Завершив свой пост, певица пожелала своим поклонникам добра, терпения и иммунитета к негативу. Она призвала сменить озлобленность на мудрость и человечность, а также пожелала, чтобы их окружали настоящие, искренние и преданные люди, а дети всего мира были здоровыми и счастливыми.

Поклонники певицы выразили свою поддержку и радость за ее семейное счастье с мужем Яном Абрамовым, с которым у нее трое детей. Комментарии отражали пожелания дальнейшего счастья и положительных перемен в жизни звезды.

