«Это была сказка»: Алсу рассказала, что чувствовала рядом с Энрике Иглесиасом

Певица Алсу рассказала о работе с мировыми знаменитостями, в частности, Энрике Иглесиасом. По словам артистки, в тот момент она не ощущала себя известной, стоя рядом с популярным исполнителем на одной сцене.

Комментарий певицы приводит сайт aif.ru.

Алсу работала с Иглесиасом после выступления на «Евровидении» в 2000 году. Ей было 16 лет. По словам звезды, выходя с исполнителем на сцену, она испытывала волнение.

Артистка констатировала, что была еще ребенком, когда столкнулась со славой и успехом.

««Евровидение», дуэт с Энрике, контракты с мировыми звукозаписывающими компаниями… Невероятное время, в котором просто не было предела счастью! Это была сказка», - призналась Алсу и добавила, что не страдала звездной болезнью, за что благодарна родителям, правильно воспитавшим ее.

Даже будучи юной и выступая с Иглесиасом, Алсу не ощущала себя ни его коллегой, ни знаменитостью.

«В этот момент ты не ощущаешь себя каким-то известным человеком, потому что рядом с тобой, можно сказать, кумир, и ты чувствуешь себя, скорее, почитателем его таланта», - поделилась Алсу.

У артистки также есть опыт работы с американским исполнителем Джоном Бон Джови, но с ним певица не пересекалась – музыканты работали у него в студии по отдельности.

Ранее сообщалось, что Алсу отказалась от многомиллионных гонораров в Новый год. Она встретит праздник с семьей. До этого Алсу также никогда не работала в этот день.