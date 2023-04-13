«Деньги им отдаю»: Галина Стаханова рассказала, почему финансово помогает взрослой дочери

Советская актриса Галина Стаханова рассказала о размере своей пенсии, а также честно призналась, хватает ли ей этих денег на все нужды. Об этом сообщается на сайте PROZVEZD.

Недавно СМИ писали, что всеми любимая артистка живет в нищете на 25 тысяч рублей в месяц. Пенсионерка раскрыла, куда уходят денежные средства.

«На самом деле, цифру я немного занизила, я получаю примерно 33 тысячи в месяц. Конечно, и этой суммы не всегда хватает, так как львиная доля уходит на лекарства. Никаких льгот у меня нет, все покупаю за свои деньги», – рассказала звезда.

Она подчеркнула, что бывает трудновато, но на жизнь не жалуется. Оказалось, что кроме своих трат, с этих денег Галина помогает дочери, у которой есть ребенок.

«Ребенка нужно одеть, купить что-то, оплатить репетиторов, когда необходимо. Иногда я подрабатываю и деньги им отдаю. Вернее, у нас есть общий котел, куда мы их складываем», – отметила Галина.

Также артистка заявила, что после информации об ее затруднительном финансовом положении никто из коллег не предложил помощь.

«Я сама стараюсь выкручиваться. Молю Бога о том, чтобы дал здоровья всем нам. Если бы коленочки у меня не болели, то было бы вообще все идеально. Я всегда стараюсь держаться!» – подчеркнула пенсионерка.

По ее словам, если бы действительно нужна была помощь, то она обратилась бы к людям.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ольга Бузова сделала странное предложение режиссеру фильма «Вызов».