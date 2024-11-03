«Жизнь успешных и богатых, их уклад, роскошь»: Ксения Собчак объяснила критику в свой адрес завистью

Ксения Собчак похвасталась новыми брендовыми туфлями с длинными острыми носами и стала объектом насмешек в Сети. При этом она поспешила ответить хейтерам, обвинив их в зависти.

Поводом для критики стали туфли на каблуке бренда Martine Rose розового цвета. Ксения примерила необычную обувь с широкими джинсами, синей олимпийкой и коричневым пальто. Образ она дополнила солнечными очками и черной сумкой Hermes.

Собчак выразила уверенность, что происходящее с ней напоминает сюжет сериала про Трумена Капоте «Вражда», повествующий о человеческих отношениях и социальных классах.

Журналистка особенно отметила админов Telegram-каналов и светских хроникеров, регулярно высмеивающих ее. Она подчеркнула, что эти люди часто находятся вблизи успешных и богатых людей и завидуют им.

«Они видят постоянно и очень как бы близко жизнь успешных и богатых, их уклад, роскошь, икру, шампанское, бесконечные путешествия и «невыносимую легкость бытия». И наверняка они думают про себя, как неизбежно думал Капоте: ведь ты и умнее, и тоньше, и глубже, но вынужден играть в эти пустые светские игры с людьми, которых считаешь глупее и никчемнее, не замечая, как эта светская игра и становится твоей жизнью», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

При этом она отметила, что у этих людей в реальности нет ни денег, ни легкости, а только презрение. Она рекомендовала журналистам, высмеивающим ее, оставить нелюбимую работу и заняться чем-нибудь другим.

«Лучше уж ежей и бобров описывать, как Дроздов. Это не так разрушает психику», - заключила Собчак.

Ранее Ксения Собчак продемонстрировала очередной модный образ, в котором собралась идти в театр. Она похвасталась обувью на толстой подошве с имитацией золотых пальцев и кольцом в виде золотого уха.