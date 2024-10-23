«Дикий люкс»: Ксению Собчак высмеяли за образ с золотыми пальцами и ухом

Журналистка Ксения Собчак продемонстрировала очередной модный образ, в котором собралась идти в театр. Она опубликовала в своем Telegram-канале фотографию и похвасталась обувью на толстой подошве с имитацией золотых пальцев и кольцом в виде золотого уха.

«А сегодня уже вот так, «дикий люкс» — иду в театр, а потом большой день рождения у друга. По московским лужам, кстати, идеально», — написала Собчак.

Однако, вместо восхищения, Ксения вновь стала объектом насмешек в Сети. Журналистку раскритиковали за сочетание нелепых брендовых ботинок и аксессуара в виде уха.

«Либо ухо, либо обувь снежного человека», — написали комментаторы.

Некоторые также сравнили люксовую обувь Собчак с калошами.