«Дикий люкс»: Ксению Собчак высмеяли за образ с золотыми пальцами и ухом
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Журналистка Ксения Собчак продемонстрировала очередной модный образ, в котором собралась идти в театр. Она опубликовала в своем Telegram-канале фотографию и похвасталась обувью на толстой подошве с имитацией золотых пальцев и кольцом в виде золотого уха.
«А сегодня уже вот так, «дикий люкс» — иду в театр, а потом большой день рождения у друга. По московским лужам, кстати, идеально», — написала Собчак.
Однако, вместо восхищения, Ксения вновь стала объектом насмешек в Сети. Журналистку раскритиковали за сочетание нелепых брендовых ботинок и аксессуара в виде уха.
«Либо ухо, либо обувь снежного человека», — написали комментаторы.
Некоторые также сравнили люксовую обувь Собчак с калошами.
Ранее Ксения Собчак похвасталась винтажной сумкой, стоимость которой превышает 3,5 миллиона рублей. По словам «блондинки в шоколаде», эксклюзивная вещь 20 лет пролежала в ее шкафу.