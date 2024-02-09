«Жизнь у нас реально одна»: Ольга Бузова готовится к диагностике рака

Телеведущая Ольга Бузова решила пройти диагностику рака на фоне новостей о страшной болезни короля Карла III. Артистка захотела заняться своим здоровьем и пройти чек-ап организма.

В начале 2024 года стало известно, что у представителя монархии Великобритании обнаружили злокачественное новообразование. Он не стал это утаивать от общественности и раскрыл диагноз, обратившись к подданным. В связи с этим он предпочел пока немного отойти от дел и изолироваться, поэтому о его состоянии на данный момент практически нет информации.

Новости о болезни короля дошли и до российских знаменитостей. Многие выразили слова поддержки Карлу III, в их числе Ольга Бузова. Она отметила, что ей его очень жаль по-человечески. И его ситуация в лишний раз напомнила артистке о том, что нужно всегда следить за своим здоровьем. Именно поэтому в ближайшее время она собирается отправиться в больницу, чтобы исключить появление рака еще на ранних стадиях.

«Планирую сделать это в марте. Жизнь у нас реально одна», - сообщила Ольга.

Напомним, что Карл III на данный момент проходит лечение, чтобы победить болезнь. А его обязанности временно легли на плечи королевы-консорта Камиллы и принца Уильяма.

Ранее Ольга Бузова заявила о сильной усталости после съемок.