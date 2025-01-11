«Жизнь тяжелая. Выдержать очень непросто»: названа неожиданная причина смерти Евгении Добровольской

10 января внезапно ушла из жизни народная артистка России Евгения Добровольская, что стало большим потрясением для ее коллег и поклонников. В беседе с mk.ru актриса Виктория Тарасова раскрыла, что могло стать причиной смерти знаменитости.

Евгения Добровольская тщательно скрывала выявленное у нее в 2024 году онкологическое заболевание. Лишь самые близкие знали, что звезда фильмов «Королева Марго» и «Артистка» борется с тяжелым недугом. По словам Виктории Тарасовой, все верили, что артистка победит болезнь и вернется в кино и на сцену театра.

«Я знала, что она болеет. Но все надеялись, что она справится с болезнью, преодолеет, вновь вернется на съемочную площадку, в театр, к любимым зрителям…» — призналась актриса.

Звезда сериала «Глухарь» отметила, что у артистов очень тяжелый график, который «очень непросто» выдержать. Именно этим Виктория Тарасова объяснила внезапную смерть Евгении Добровольской. По мнению знаменитости, напряженные съемки могли сказаться на здоровье коллеги.

«Жизнь у нас, артистов, конечно, тяжелая: и нервы, и силы, и переезды. Такой график выдержать очень непросто. У меня, например, с 26 декабря еще не было выходных…» — поделилась Виктория Тарасова.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой актриса боролась последний год.

Ранее мы писали о том, что актер Максим Виторган прокомментировал уход из жизни Евгении Добровольской.