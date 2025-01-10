«Как вы умирать надоели»: Максим Виторган прокомментировал уход из жизни Евгении Добровольской

Российские знаменитости прокомментировали смерть 60-летней актрисы Евгении Добровольской. Актер Максим Виторган высказался о ее уходе из жизни фразой «как вы умирать надоели».

Соответствующая публикация появилась в его личном блоге.

«Женечка… Такая живая… Как вы умирать надоели… Светлая память», - написал Виторган под фото актрисы, опубликованным в его личном блоге.

Шоумен Отар Кушанашвили по поводу смерти Добровольской оставил комментарий: «Какая жалость!» Журналист вспоминает о ней как о «глубоком человеке». «Боль мешает сконцентрироваться, беру тайм-аут», - говорится в публикации Кушанашвили.

Актриса Юлия Снигирь скорбит с другими звездами из-за смерти актрисы. Она опубликовала несколько фото с Добровольской и сообщила, что на снимке тот момент, когда все заболели коронавирусом, но думали, что дальше будет легче.

«А оказалось, что впереди много горя… Спи спокойно, дорогая Женя, ты слишком много на себе несла», - написала актриса.

Напомним, Добровольская умерла 10 января. Первоначально причиной смерти называли тяжелую болезнь, с которой актриса упорно боролась последний год. Позже появилась уточненная информация, что у Добровольской был рак. У народной артистки России остались четверо детей.