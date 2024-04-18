«Жизнь только начинается»: Прохор Шаляпин отметил день рождения 68-летней «подружки»

40-летний певец Прохор Шаляпин рассказал о праздновании дня рождения пенсионерки. Артист назвал ее «18-летней подружкой».

Соответствующей публикацией он поделился в соцсетях.

«Отпраздновали 18-летие подружки. Девочки, забейте на глупые цифры – жизнь только начинается», - говорилось в посте.

На фото артист был в компании нескольких пенсионерок. Перед ними стоял торт с цифрами 68.

Балерина Анастасия Волочкова оставила комментарий под публикацией. Она написала: «Прохор, я тебя обожаю». На это артист ответил тремя смайлами в виде сердец.

Ранее Шаляпин признался, что составил завещание «на всякий случай». Ему важно, чтобы имущество не досталось двоюродному брату. Оказалось, что мать певца «в очень плохих отношениях» с родным братом. Шаляпин решил, что родственники не получат от него ни рубля. Музыкант рассчитывает, что наследниками станут собственные дети, которых будет много. Певец добавил, что «работает над этим».