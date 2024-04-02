«Чтобы ни рубля не получили»: Прохор Шаляпин оформил завещание и откладывает деньги на похороны

40-летний певец Прохор Шаляпин признался, что составил завещание. Для артиста важно, чтобы его имущество не досталось двоюродному брату. Подробностями Шаляпин поделился на премьере фильма, где присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты поинтересовались, не думал ли Прохор о том, «кому достанется богатство».

«У меня есть завещание. Я оформил уже на всякий случай. Для меня самое главное, чтобы моего имущества не коснулся ни при каких обстоятельствах двоюродный брат мой по линии матери. У мамы есть брат родной, они в очень плохих отношениях. Сергей Иванович ее родной брат, его сын Павел, мой двоюродный брат, чтобы ни в коем случае ни они, ни их дети ни рубля не получили от меня. Это самое главное. А так я надеюсь, что у меня будет много детей и будет кому что наследовать. Я работаю над этим», - поделился музыкант.