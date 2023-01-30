«Жизнь состоит из слез»: последняя женщина Александра Малинина поразила признанием после тридцатилетнего брака

Третья жена певца Александра Малинина Эмма, которая состоит с ним в браке с 1990 года, поразила признанием в соцсетях. На слова одной из подписчиц она заявила, что «жизнь состоит из слез».

Эмма Малинина сделала публикацию, в которой рассуждает о влюбленности и любви. Она заявила, что эти понятия – «разные вещи». По мнению Малининой, влюбиться можно в совершенно незнакомого человека, а любовь приходит после испытаний.

«Влюбленность не может длиться вечно, но взамен иногда приходит любовь», - заключила она.

Супруг поставил под публикацией сердце, поклонники также поддержали размышления Малининой. На комментарий одной из фанаток, что влюбленность – поверхностное чувство и она не всегда переходит в любовь, Малинина заявила: «Напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохов больше».

Ранее Малинина побывала с семьей в Дубае и поделилась впечатлениями о городе.