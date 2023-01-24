На пляж ни ногой: жена-гинеколог Александра Малинина рассказала, безопасен ли Дубай в плане здоровья

Супруга певца Александра Малинина Эмма поделилась впечатлениями о Дубае. Она сообщила, что не была здесь больше трех лет, и «буквально заново открыла для себя этот потрясающий город».

Будучи врачом-гинекологом по профессии, Малинина приехала сюда по рабочим вопросам, но «настолько впечатлилась, что решила задержаться». По ее словам, Дубай за несколько лет «сильно изменился» и стал «суперсовременным», «модным», «комфортным» и «безопасным».

«Нашла здесь все, что мне так близко в плане здорового образа жизни», - поделилась Эмма Малинина.

Вместе с тем ей «ни разу не удалось поваляться на пляже», несмотря на хорошую погоду. При этом Малинина занималась спортом.

Она подытожила, что современный Дубай представляет собой «микс из восточной культуры, традиций и современных технологий, моды, искусства».

Ранее Эмма Малинина сообщила о планах ее семьи на февраль.