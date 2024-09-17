«Жизнь слишком коротка, чтобы смущаться»: Ольга Бузова ответила на обвинения в плагиате

Поющая телеведущая Ольга Бузова презентовала журналистам новую песню в русском стиле под названием Made in Russia и ответила на обвинения в плагиате. Некоторым присутствовавшим показалось, что композиция напоминает хит Елены Ваенги.

«Да, мне в комментариях писали об этом. Но жизнь слишком коротка, чтобы смущаться, это во-первых, а во-вторых, я обожаю Елену. Если бы вы слышали, как она в свое время исполняла песню "Мало половин" — это просто фантастика. Так получилось, что у нас всего семь нот. Я не всегда с ними была близко знакома, но они есть», - приводит mk.ru слова Бузовой.

Она выразила уверенность, что многие мировые хиты похожи один на другой, где-то по задору, где-то по мелодике, по темпу. И в этом, по словам Ольги, нет ничего криминального.

«Джей Ло тоже со мной сравнивали. Или меня с ней. На самом деле у всех же разный слух. У кого-то его вообще нет», - заключила Бузова.

Ранее Ольгу раскритиковали за песню о любви к России. Пользователи негативно восприняли новую композицию, так как певица использовала фразу на английском языке Made in Russia в патриотичной песне.