«Искренности ноль»: Бузова столкнулась с критикой из-за песни про любовь к России

Известную певицу и телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали за песню о любви к России. Соответствующие комментарии появились под постом звезды в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница опубликовала видео с отрывком новой песни «Made in Russia», которая выйдет 13 сентября. В ролике артистка поет и танцует на палубе яхты на фоне Москвы.

Пользователи негативно восприняли новую композицию песни Бузовой. Юзерам не понравилось то, что певица использует фразу на английском языке «Made in Russia» в патриотичной песне.

«Если бы еще по-русски все было, без этого made in Russia, а так нормально», «А зачем фраза на языке американцев? Лучше бы на татарском тогда», «Искренности ноль, все на патриотической теме ловят хайп и делают для галочки. Как у SHAMAN'a не получится уже, он первый фишку словил», — писали подписчики в комментариях.

Подписчики также обратили внимание на то, что новый сингл Бузовой напоминает песню Елены Ваенги «Желаю».

Ранее Ольга Бузова рассказала о рекорде, собрав 100 тысяч человек на концерте в Лиде.