Жизнь с чистого листа: похудевший Игорь Николаев сменил стиль в одежде после болезни

В начале года поклонники сильно переживали за здоровье композитора Игоря Николаева. СМИ писали, что звезда перенес операцию на сердце, чтобы предупредить развитие инфаркта. А недавно певец вернулся к зрителям и поучаствовал в шоу, где ему сделали сюрприз.

Артист принял участие в музыкальной программе «Моя мелодия». Зрители увидели своего кумира цветущим, улыбчивым и заметно похудевшим. На сцене Игорь появился в ярко-красном костюме с зауженными брюками и приталенным пиджаком. Многие отметили, что новый стиль очень подходит мэтру.

Многочисленные родные Николаева решили устроить ему настоящий сюрприз в честь возвращения и избавления от серьезных проблем со здоровьем. Они исполнили его хит «Прости, поверь», который первый раз прозвучал 36 лет назад.

Каждый член его семьи спел песню по очереди. Несколько фраз даже исполнила старшая дочь Юлия – она записала строки на видео из США.

«Такого сюрприза еще не получал никогда. Лучший сюрприз за всю мою жизнь! Сейчас люди записывают одну песню по несколько часов. Мы записали ее в 1986 году одним дублем, за столько минут, сколько она в реальности и звучит!» — восклицал артист.

Младшая наследница тоже не осталась в стороне.

«Мама отменила школу, и я с удовольствием вышла на сцену!» — сказала семилетняя Вероника.

Третья супруга артиста, на 20 с лишним лет его моложе, тоже сказала теплые слова.

«Я хочу, чтобы он был счастлив, здоров, прекрасен и радовал нас много-много лет. Обожайте и любите его!» — сказала Юлия Проскурякова, которая счастлива с музыкантом целых 15 лет.

Ранее мы писали о том, что похудевший после операции Николай Басков рассказал о своем здоровье.