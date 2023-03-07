«Надо держаться»: похудевший после операции Николай Басков заговорил о своем здоровье

В конце 2022 года Николай Басков крайне обеспокоил своих поклонников. Дело в том, что в Сети появилась информация о резком ухудшении самочувствия музыканта, и виной всему стали непрекращающиеся боли в ноге. Певцу даже была проведена операция, однако по интернету по-прежнему «гуляли» кадры, на которых Николай хромает и передвигается при помощи трости. Сегодня исполнитель хита «Натуральный блондин» дал откровенное интервью изданию «Teleprogramma», в котором рассказал о своем здоровье.

Многие коллеги Баскова подметили: после операции Николай сильно похудел. Не удалось мужчине скрыть стройность и от глаз интервьюера, вот почему у него спросили, в чем причина резкого сброса веса.

Артист не стал раскрывать все карты, он просто немногословно произнес: «Надо держаться. Надо быть все время на коне». А в качестве своего ориентира мужчина назвал Льва Лещенко, который в своем возрасте прекрасно выглядит.

Не обошлось и без вопросов про самочувствие. Без всяких раздумий Николай заявил, что он совершенно здоров и ни на что не жалуется. «Я в хорошей форме. Голос замечательный. Рад, что получил статуэтку премии "Виктория"», — резюмировал музыкант.

К слову, подобное заявление обрадовало поклонников Баскова, которые в последнее время не прекращали молиться за его здоровье.

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