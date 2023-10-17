«Жизнь проходит мимо меня»: почему Анна Седокова больше не живет с молодым мужем

Певица Анна Седокова вернулась в Россию без мужа. На вопросы журналистов о личной жизни, звезда отвечает фразой «все сложно». По слухам, разлад в семье артистки мог произойти из-за отсутствия работы у ее супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает Пятый канал.

Исполнительница призналась в личном микроблоге, что переживает тяжелый период. Она заедала стресс, поэтому поправилась. Но после травли взяла себя в руки и похудела на девять кг. На днях она представила свою новую композицию «Все сложно», где спела о непростых отношениях. Поклонники решили, что звезда рассказала о своем браке.

СМИ пишут, что причиной разлада в звездной семье могла стать тяжелая финансовая ситуация. Через два года после свадьбы подмосковный клуб «Химки» не стал продлевать контракт с баскетболистом. Он улетел в США, где надеялся построить карьеру в НБА (Национальная баскетбольная ассоциация). Но, по слухам, у мужчины ничего не получилось.

«Я переживала все то, что девочки переживают: и что не нужна, и что слабая, и жизнь проходит мимо меня. И это правда для меня прям новый какой-то виток. Я очень рада, что сейчас так», — поделилась Седокова.

Пока Анна не говорит о разводе, но на светские мероприятия приходит в гордом одиночестве. Она выбирает сексуальные наряды. А на вечеринках ее не раз замечали в компании других мужчин.