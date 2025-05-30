«Жизнь продолжается»: Татьяна Навка рассказала о состоянии Петра Чернышева

Фигурист Петр Чернышев продолжает работать, воспитывать дочь, он помнит и любит актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом рассказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Ее слова приводит Газета.Ru.

«Все нормально. Петя работает, он живет, у него есть дочка, жизнь продолжается. Он помнит, любит», - поделилась спортсменка. При этом Навка призналась, что не хочет обсуждать эту тему.

Напомним, Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Актриса более 15 лет состояла в браке с Чернышевым, у пары родилась дочь.

29 мая в годовщину смерти на кладбище приехали Петр Чернышев, а также дочь и сын актрисы от предыдущего брака. Вдовец привез цветы и поцеловал крест на месте захоронения жены.

Также сообщалось, что мужчина в черном оттолкнул женщину, стоявшую на пути Навки у могилы Заворотнюк.