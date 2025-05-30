Мужчина в черном отодвинул стоявшую на пути у Навки женщину у могилы Заворотнюк

В Сети обсуждают поминки актрисы Анастасии Заворотнюк, которые состоялись 29 мая в годовщину смерти. На камеры попал момент, как мужчина в черном оттолкнул женщину на пути у фигуристки Татьяны Навки.

Спортсменка, которая долгое время помогала Петру Чернышеву с работой во время болезни актрисы, приехала на кладбище с опозданием – священник читал молитву. У погоста мужчина отодвинул женщину, чтобы Навка смогла пройти. В Сети его окрестили «охранником» фигуристки, хотя нельзя утверждать, что это так.

Интернет-пользователи по-разному оценили поведение мужчины. Одни считают, что ничего страшного не произошло, другие пишут, что поклонницу оттолкнули.

«Навка очень много сделала для семьи Анастасии!!! Что ж злые то такие?», «Не отталкивал, просто отодвинул, нагнетают опять», «Охранник просто взял, пихнул женщину в сторону, чтобы Татьяна вперед прошла», - пишут в Сети. На комментарии обратила внимание Экспресс газета.

Ранее сообщалось, что в годовщину на могилу матери приехал сын Заворотнюк Майкл. 24-летний наследник сильно изменился за последнее время.