«Жизнь продолжается»: Марина Юдашкина вся в белом улетела в страну, где плюс 38

Жена модельера Валентина Юдашкина Марина уехала из Москвы некоторое время назад. 23 июня она опубликовала пост, в котором раскрыла свое местонахождение.

Марина Юдашкина разместила в соцсетях фотографию с детьми и подписала снимок: «Прилетела к внукам».

По всей видимости, жена покойного модельера сейчас находится в Дубае, в ОАЭ. Подписчики интересовались под публикацией, где живут внуки Юдашкиной. Им отвечали, что в Дубае.

Есть еще одно подтверждение тому, что вдова модельера улетела в Дубай. Ее дочь Галина в тот же день разместила короткое видео, на котором содержалась подпись: «Красивый и другой Дубай». Она указала на видео, что погода в Дубае – плюс 38 градусов.

Поклонники обратили внимание на то, что вдова была одета в белое, хотя еще 2 мая похоронила мужа.

«Умер муж, а она в светлом», - говорилось под постом.

Многие отмечали, что Юдашкина «прекрасно» выглядит. Интернет-аудитория поддержала решение вдовы уехать из Москвы. «Правильно, Мариночка, жизнь продолжается, вы нужны внукам, а они вам. Немного отвлечетесь, смена обстановки», - писали в Сети.

Ранее Юдашкина не раскрывала, куда именно отправилась. Она сообщала, что будет отсутствовать в Москве до конца лета.