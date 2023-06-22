Сначала Москву покинула дочь, а теперь вдова: семья Валентина Юдашкина уехала после его смерти

Жена модельера Валентина Юдашкина Марина уехала из Москвы после его смерти. Первой столицу покинула дочь кутюрье Галина.

В настоящее время девушка с семьей живет в Гонконге, где ведет семейный бизнес. Вслед за ней из Москвы уехала вдова.

Об этом узнало издание Woman.ru, которое связалось с Мариной Юдашкиной.

«Я не в Москве. Меня не будет до конца лета, так что пока говорить не могу», - сообщила она, не уточнив, куда именно отправилась.

После смерти Юдашкина прошло полтора месяца – дизайнер скончался 2 мая от рака. Еще при жизни он посвящал дочь в семейный бизнес, и даже после смерти дизайнера Галина продолжила дело отца.

Ни дочь Юдашкина, ни вдова долгое время не появлялись в соцсетях после смерти кутюрье. На сороковой день дочь сделала публикацию, в которой заявила, что до сих пор не верит в уход отца из жизни. Она пообещала продолжить дело Юдашкина и заявила, что думает об отце каждый день. Вдова модельера в тот же день написала: «Как я скучаю!»