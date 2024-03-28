«Жизнь продолжается»: Григорий Лепс провел первый концерт после теракта в «Крокусе»

Певец Григорий Лепс провел первый после теракта в «Крокус Сити Холле» концерт. Он состоялся в Королеве, и начал его артист с минуты молчания. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, блин!».

Трагические события в Красногорске произошли 22 марта. В ходе вооруженного нападения на концертный зал погибло свыше 140 человек. Несколько дней люди по всему миру скорбели и пытались помочь тем, кого коснулся теракт. Также были отменены многие развлекательные мероприятия, включая концерты. Но постепенно артисты вновь стали возвращаться на сцену.

Одним из первых фанатов решил собрать Григорий Лепс. У него было запланировано выступление на 27 марта в Королеве, и он не стал его переносить. Но певец внес изменения в программу. Так, начался концерт с минуты молчания.

«Жизнь продолжается. Очень много людей погибло. Сказать что-то такое, чего ещё никто не говорил, я уже вряд ли смогу. Поэтому давайте помолчим», - заявил Лепс.

По признанию Григория, работать после случившегося довольно тяжело, но он понимает, что это необходимо.

Ранее Ольга Серябкина призвала звезд не поддаваться панике после теракта в «Крокусе».