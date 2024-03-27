«Места панике не должно быть»: Ольга Серябкина высказалась о концертах после теракта в «Крокусе»

Певица Ольга Серябкина рассказала о том, как важно не поддаваться панике артистам и зрителям после теракта в «Крокусе». Она считает, что плохие люди преследовали цель посеять страх, но этого не должно происходить.

В беседе с журналистами на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» вокалистка подняла тему продолжения концертной деятельности в России после трагедии. Ольга не стала однозначно отвечать, стоит ли сейчас вновь давать большие шоу, но отметила – всегда есть место для хорошей музыки.

По мнению Серябкиной, главное, на что должны обращать внимание звезды, это безопасность. Они должны быть крайне предусмотрительными, чтобы впредь подобное не повторялось никогда.

«Если мы будем паниковать, тогда эти цели, которые преследуют плохие люди… Не хочется идти на поводу у этого. Они хотят, чтобы мы все боялись, но так не должно быть», - цитирует слова певицы сайт NEWS.ru.

Напомним, что теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После этого террористы подожгли зал. Погибло свыше 130 человек.

Ранее Филипп Киркоров обратился к россиянам словами Аллы Пугачевой после теракта в «Крокусе».