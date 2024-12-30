«Жизнь продолжается»: дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о смерти матери в 2024 году

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна подвела итоги года и высказалась о смерти матери. Она призналась, что несмотря на горе, жизнь продолжается.

Соответствующий пост появился в ее личном блоге.

«Этот год был для меня очень контрастным, пропитанным грустью и болью и, с другой стороны, счастьем и любовью. Я столкнулась с самой большой потерей своей жизни, не стало моей любимой мамы. Но жизнь продолжается, и дальше меня ждало самое большое приобретение», - написала Анна.

Она поблагодарила всех, кто «вытаскивал из очень трудных состояний», а также близких и мужа. По словам Анны, сейчас она находится «в полной гармонии с собой и со всем, что происходит вокруг».

30 декабря в аккаунте умершей актрисы появился свежий пост. Автор публикации поделился снимками Заворотнюк с фотосессии 2009 года.

«Настя обожала Новый год, всегда ставила большую елку в доме и украшала любимыми эксклюзивными игрушками… И обязательно наряжала елочки во дворе, - говорится в подписи к фотографиям.

28 декабря сообщалось, что беременная дочь Заворотнюк прилетела из Дубая в Москву.