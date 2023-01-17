Жизнь превратилась в ад: Даня Милохин больше не выдерживает жизни в США

После скандала с Первым каналом блогер Даня Милохин переехал вместе с некоторыми друзьями в США. Сейчас он изо всех сил пытается завоевать иностранную аудиторию, но пока дела его идут не очень. Однако и вернуться в Россию тиктокер пока не может, так как рискует на Родине лишиться всего из-за своего поведения в последние месяцы.

В социальных сетях Милохин пытается создавать видимость, что у него все прекрасно. Он все также снимает короткие ролики с танцами и выставляет их в Тик-ток. Правда, вчера Даня рассказал, что площадка начала блокировать его видео, и он не знает причины. Но больше фанатов насторожила другая публикация блогера. Он сфотографировал поднос с едой и написал, что находится на очередном свидании. Но вместо реального человека он нарисовал напротив себя медведя.

В беседе с порталом BLITZ+ профессиональный психолог Андрей Зберовский заявил, что поведение молодого артиста указывает на то, что он сейчас чувствует себя одиноко. Милохин находится на стадии адаптации. Он сопоставляет все изменения, которые с ним произошли за последние месяцы. По словам специалиста, Даня подвержен ностальгии, и ситуацию усугубляет то, что иностранная аудитория не слишком тепло его принимает.

«Ему не хватает привычного круга общения, звука родной речи. Он чувствует дискомфорт. Если найдет, чем закрыть эти дефициты, то, конечно, позабудет, откуда приехал», - считает психолог Зберовский.

Напомним, что вчера Даня Милохин похвастался поклонникам своей новой дорогостоящей покупкой. Он приобрел часы с бриллиантами за несколько миллионов рублей.