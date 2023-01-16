Последние деньги на бриллианты: сбежавший в США Милохин купил часы за несколько миллионов рублей

Уже несколько месяцев блогер Даня Милохин живет в США. За границу он перебрался после масштабного скандала с Первым каналом. Тиктокер нарушил условия контракта и ушел из шоу «Ледниковый период», потому что не захотел заниматься тем, что ему не приносит удовольствия. После этого поступка Дани от него отвернулись многие поклонники, а российские каналы внесли его в черный список звезд.

Теперь Милохин пытается зарабатывать в США. Он продолжает снимать развлекательный контент, правда, все идет не так гладко, как предполагал Даня. В личном блоге он сообщил, что Тик-ток блокирует его видео по неизвестной ему причине, а это теперь один из главных источников его дохода.

Откуда теперь берет деньги артист – неизвестно. В его райдере прописано, что он готов выступать в России за три миллиона рублей. Даже есть слухи, что он прилетал на Родину для концерта перед влиятельными людьми в новогодние праздники. И, возможно, это действительно так, потому что у Милохина неожиданно появились большие деньги, которые он тут же поспешил потратить.

Сегодня блогер опубликовал несколько сторис, в которых показал, как обналичивает купюры, после чего тратит их на покупку часов. Выбор его пал на бриллиантовые Rolex, в которых драгоценными камнями украшены и циферблат, и браслет. На официальном сайте стоимость таких часов можно узнать только под заказ, но примерный ценник у такой модели начинается от пяти миллионов рублей.

К слову, спустя несколько часов после покупки блогер почему-то удалил публикацию. О причинах своего поступка он подписчикам не рассказал. Но фотография часов Дани уже разлетелась по всему Интернету. Теперь пользователи обсуждают, откуда Милохин получает деньги на такие дорогие подарки самому себе.

Ранее стало известно, кто победил в «Ледниковом периоде». Бывшая партнерша Милохина Евгения Медведева заняла только второе место и с досадой высказалась о проигрыше.