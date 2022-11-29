Жизнь после развода есть: известный актёр публично признался в любви к Марии Порошиной

Личной жизни Марии Порошиной позавидовала бы любая женщина: сначала она строила отношения с Куценко, потом больше 15 лет была в браке с Ильей Древновым, но в 2018 году они развелись. Существует мнение, что после развода нет шансов обрести личное счастье, но своим примером актриса доказывает обратное. Так, в 2019 году Мария стала мамой в 5 раз, но имени отца ребёнка она не называет. Кроме того, вчера Порошину в эфире передачи «Судьба человека» ждал сюрприз: артист Максим Аверин признался ей в нежных чувствах.

По словам мужчины, невозможно не влюбиться в его звездную коллегу: доброта и карие глаза Марии буквально свели с ума Аверина в молодости. Выяснилось, что и мама актера мечтала о такой невестке, как Порошина. «Когда-нибудь ты найдёшь во мне свой причал», – с надеждой заявил Максим.

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