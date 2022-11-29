«Поменять профессию стало проще»: Дмитрий Нагиев уходит с телевидения

Дмитрия Нагиева можно по праву назвать самым скрытным среди звезд отечественного шоу-бизнеса. Мужчина никак не комментирует ни свою личную жизнь, ни изменения в карьере, которые, кажется, у артиста сейчас происходят. В последнее время Дмитрий словно затаился: он не появляется как в эфирах «Первого» телеканала, так и на светских мероприятиях. Сам Нагиев объясняет это тем, что у него творческий отпуск, но недавно для одной онлайн-платформы мужчина проговорился по поводу дальнейших планов.

Так, Нагиев задумался о смене профессии. Артист уверен: сейчас это сделать проще. Кроме того, мужчина критически высказался по поводу своих навыков. Он убежден, что мало что умеет, поэтому Дмитрий мечтает начать собственное дело. «Языком чесать — это не бизнес. Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого остались волосы», — с иронией заявил Нагиев.

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