Жизнь после психбольницы: актер Валерий Николаев озвучил свой диагноз

Тяжелобольной актер Валерий Николаев впервые появился на телевидении после долгого отсутствия. Зрители сразу отметили, как сильно изменился один из самых красивых мужчин отечественного кинематографа. Звезда рассказал о своей жизни и озвучил диагноз.

Напомним, что в начале этого года знаменитость оказался в центре скандала, после которого угодил в психиатрическую больницу. Валерий несколько месяцев проходил лечение, а потом жаловался на свое состояние. Он объяснил, что все это из-за смерти близкой подруги.

«Вот это состояние, когда ты гасишь в себе какие-то стрессовые вещи, оно накопилось. И друзья, которые оказались рядом, слава Богу, сказали: «Старик, тебе нужно обратиться к специалистам, которые помогут тебе реабилитироваться, стабилизируют твое состояние». Так и получилось», – рассказал актер Андрею Малахову.

Врачи поставили 57-летнему Николаеву диагноз – биполярное расстройство – психическое заболевание.

«Я долго находился в иллюзии, у меня были какие-то переживания, я их купировал, откладывая на потом», – жалуется звезда.

Актер говорит, что сейчас испытывает трудности с работой.

«Появляется апатия, тебя опять пытаются попросить сыграть то, что ты делал уже много раз. А хочется другое, еще раскрыться. В результате ты гаснешь и становишься лучшим другом дивана», – поделился Валерий.

Зрители отметили, что покоривший сердца поклонниц «Буржуй» располнел, поседел, а лицо покрылось морщинами. Теперь ему играть только старцев из советских сказок.

Ранее мы писали о том, как Николаев избил риелтора – афериста.