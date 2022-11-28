Николаев избил риелтора - афериста

Валерий Николаев отбил у мошенника 2 млн. рублей ударом в печень Очередную остросюжетную историю поведал миру актер и балетмейстер Валерий Николаев.

«Запредельные истории» на каналах ТНТ и ДТВ в середине десятых годов в исполнении Николаева памятные многим любителям вау-эффектов.

Еще круче была личная жизнь Валерия, полная регулярных схваток с представителями силовых структур, криминальных ДТП и удивительных побегов прямо из зала суда.

На днях актер вновь поразил воображение слушателей.

По его словам, как-то раз он выставил на продажу одну из своих квартир.

Позвонил некий «нефтяник», озвучил сумму, договорился о встрече.

И вместо банка, попытался завезти продавца в глухое место за МКАД.

Видимо, желая припугнуть и заставить подписать сделку на меньшую сумму.

Николаев все вовремя понял, попросил остановить машину, якобы по нужде, а когда криминальный покупатель вышел из кабины вслед на ним, нанес мошеннику опережающий удар в печень.

Дальнейшее развитие событий шло уже под диктовку крутого Валерия.

Он заставил афериста переподписать договор в свою пользу, причем в качестве контрибуции увеличил сумму на 2 млн рублей.