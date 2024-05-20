«Жизнь полна сюрпризов»: актриса Мария Куликова высказалась об уходе в монастырь

Актриса Мария Куликова рассказала, почему не готова уйти в монастырь. Ее героиня в фильме «Свет в окне» хочет уйти в монастырь. Журналисты aif.ru поинтересовались, что по этому поводу думает звезда.

Знаменитость призналась, что у них с ее персонажами есть много общего.

«Все мои героини так или иначе на меня похожи, ведь для каждой истории ты достаешь из себя те или иные качества», – поделилась Мария.

Но посвятить себя монашеской жизни, как хочет сделать ее героиня, она не готова.

«Моя Ольга собирается уйти в монастырь, но мне такое решение не близко. Мне очень нравится социальная, обыденная, ежедневная жизнь с большим количеством приключений, поездок, встреч, общения», – объяснила артистка.

При этом Куликова не исключает, что в жизни все возможно.

«Но ни от чего не зарекаюсь, возможно, и я когда-нибудь к этому приду. Жизнь полна сюрпризов», – пояснила звезда.

Знаменитость рассказала, что иногда добавляет персонажам некоторые качества, которых изначально не было в сценарии. Так, благодаря Марии Ольга стала более эмпатичной.

Кулешова признается, что обожает жанр семейной саги. Она убеждена, что зрителям интересно наблюдать за отношениями между людьми.

«Тема неисчерпаемая, а здесь у нас еще и симпатичный прием используется – постоянно заглядываем в прошлое и видим, как то или иное событие повлияло на людей. Видим, что пара разводится, а потом переносимся в прошлое и понимаем, почему этот развод случился», – добавила актриса.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Лера Кудрявцева поставила точку в слухах о разводе с Игорем Макаровым.