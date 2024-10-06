Жизнь подкидывала знаки: Сергей Жуков объяснил, почему у детей необычные имена

Сергей Жуков объяснил, почему они с супругой дали своим детям необычные имена.

Солист группы «Руки Вверх» признался, что у них с Региной Бурд не было определенного списка понравившихся имен. По словам Сергея, жизнь сама подкидывала им знаки. Например, когда у них родилась дочь, на их жизненном пути все чаще стало встречаться имя «Ника»: они даже увидели такое название у одной из фабрик.

После этого звездная пара приняла решение специально не задумываться над этим вопросом и довериться судьбе. Также имя для одного из сыновей они смогли подобрать лишь в Иерусалиме, когда священник обратился к Регине, выливая на нее пузырек с маслом. Он заявил, что это все предназначается для ее будущего ангела. После этого у них появился наследник Энджел. А рождение Мирона укрепило семейные узы, отсюда и значение имени.

Кроме того, Жуков рассказал, что четвертый наследник Эван оказался самым долгожданным, так как они давно о нем мечтали.

«Он настолько осознанный. Мне почти 50... Мы очень хотели, очень долго к этому шли. У него с Мироном разница 10 лет... Эван в нашей семье — это большая вселенная, которая всасывает в себя всю накопившуюся любовь: от Мирошки до бабушек», — разоткровенничался артист в шоу «Секрет на миллион».

Также Сергей заявил, что продолжает задумываться о пополнении в семье.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Жуков высказался об отношениях с супругой спустя 19 лет брака.