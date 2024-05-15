«Жизнь пишется без черновиков»: Елена Воробей высказалась о позднем отцовстве Евгения Петросяна

Юмористка Елена Воробей прокомментировала позднее отцовство коллеги по сцене Евгения Петросяна. По ее мнению, 78-летний артист в молодости не мог уделить должного внимания ребенку из-за плотного гастрольного графика, но сейчас получил возможность сполна насладиться семейными хлопотами.

«Плотный гастрольный график начинающего артиста Петросяна в свое время лишил его такой радости, как отцовство. Гастрольная жизнь сродни кочевой. А в те далекие 60-е никаких мобильных, никаких соцсетей и в помине не было», - сказала Воробей в беседе с порталом StarHit.

Она выразила уверенность, что дочь Петросяна росла, видя только фотографии отца. Как подчеркнула Елена, сейчас Евгений Ваганович имеет достаточно времени, чтобы заботиться о малышах и радовать поклонников появлением на сцене.

«Жизнь всегда пишется без черновиков! Так что желаю счастья молодым и зрелым родителям», - заключила артистка.

Напомним, пятой женой Евгения Петросяна стала его помощница Татьяна Брухунова. Пара поженилась в декабре 2019 года, несмотря на разницу в возрасте в 44 года. В 2020 году они стали родителями мальчика, которого назвали Ваганом. В марте 2024 года избранница комика показала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь Матильду.

С четвертой женой и коллегой по сцене Еленой Степаненко юморист прожил в браке 33 года. В 2019 году пара со скандалом рассталась из-за романа Петросяна с Брухуновой.

Ранее комик Николай Лукинский объяснил, почему у Петросяна и Степаненко нет общих детей. По его словам, у артистов просто не получалось. При этом он выразил уверенность, что у Петросяна «любимое занятие — делать детей».