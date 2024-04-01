Юморист Лукинский раскрыл, почему у Петросяна и Степаненко не было общих детей

Юморист Николай Лукинский объяснил, почему у Евгения Петросяна и Елены Степаненко нет общих детей. Близкий друг артиста сделал признание в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Николай поделился, что для юмориста всегда было особое счастье в отцовстве, хотя у него и Елены Степаненко не было собственных детей. В конце прошлого года 78-летний Евгений Ваганович стал отцом многодетной семьи, когда у него и Татьяны Брухуновой родилась дочь, кроме того, у семьи есть четырехлетний сын Ваган. У артиста также есть взрослая дочь от предыдущего брака, Викторина, которая уже давно проживает в США.

Многие интересуются, почему у Петросяна со Степаненко не было общих детей. Правду раскрыл Лукинский.

«У них не получалось! Я знаю. У Евгения Ваганыча любимое занятие — делать детей, я это точно знаю», – поделился друг Петросяна.

Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова объяснила, что мужчины могут становиться отцами и в позднем возрасте из-за продолжительного гормонального фона.

А музыкальный продюсер Александр Толмацкий выразил свою точку зрения, считая, что мужчинам после 50 лет не следует решаться на отцовство, считая это неответственным поступком по отношению к детям. По его мнению, для воспитания детей требуется полноценная семья.

Ранее мы писали о том, что жена Петросяна сходила на концерт через три дня после теракта в «Крокусе». В личном микроблоге Татьяна Брухунова открыто призналась, что ей не страшно посещать публичные мероприятия.