Жизнь певицы под угрозой: напуганную Ладу Дэнс экстренно переводят в другую больницу
Ладу Дэнс переводят в другую больницу, чтобы спасти от неадекватного поклонника.
© Lomohov Anatoly/East News
Недавно стало известно, что Ладе Дэнс пришли угрозы от одного из поклонников. Он заявил, что планирует устроить кровавую расправу. Теперь певицу в срочном порядке переводят в закрытую больницу. Об этом сообщает Пятый канал.
Директор артистки Сергей Пудовкин рассказал, что спокойно вылечиться после ДТП Ладе Дэнс не дает неадекватный фанат, который долгие годы следил за ней, а теперь начал действовать – вычислил адрес, место и др.
«Действительно, я сегодня принял решение перевести Ладу из клиники, где она проходила сложный многоступенчатый реабилитационный процесс», – добавил он.
Этот поступок Пудовкин объясняет угрозой физической и эмоциональной безопасности певицы. Дело в том, что после страшной аварии на Ладу Дэнс обрушился шквал «хейта». Пока одни люди хотели нажиться на проблеме исполнительницы, другие распускали слухи о страшных диагнозах.
При этом директор Лады Дэнс отметил, что лечение певицы идет по плану.
«И, конечно, она будет «дэнс», и еще как «денс». Другое дело, что нужно обеспечить человеку безопасность. И артисту, и человеку. Артисты тоже люди», – заявил он.
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