«Жизнь не останавливается»: известный фигурист предрек судьбу Костомарова после ампутации

Уже 3 месяца Роман Костомаров находится в реанимации. 10 января фигуриста экстренно госпитализировали с пневмонией, и с тех пор он перенес ампутацию, инсульт и множество других неприятных моментов. Вот почему поклонники не прекращали молитв за его здоровье. К счастью, сейчас Олимпийский уже идет на поправку. Спортсмен общается с близкими по телефону, пользуется социальными сетями и ждет скорейшей выписки. Несмотря на это, публику интересует вопрос, какое будущее ждет фигуриста, оставшегося без конечностей. О ситуации коллеги поспешил высказаться Евгений Плющенко.

Обычно двукратный Олимпийский чемпион не комментирует новости о Костомарове, однако на этот раз он не смог остаться равнодушным. По словам Плющенко, Роман пережил «большую трагедию», но при этом Евгений считает, что фигуристу не стоит впадать в отчаяние.

«Я могу пожелать ему только здоровья, как и все мы. Жизнь на этом не останавливается. Он — крепкий и сильный мужчина», — высказался Евгений в беседе с «Матч ТВ».

Тренер по фигурному катанию убежден: будущее у его коллеги, бесспорно, есть, а спортивный характер лишь поможет Роману в покорении новых высот.

Ранее мы писали о том, что 46-летнего Костомарова готовят к протезированию и скорой выписке. Подробности смотрите здесь.

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