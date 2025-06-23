«Жизнь мстит»: актер Шиловский высказался о богатствах Пугачевой и Галкина* на Кипре

Народный артист России Всеволод Шиловский прокомментировал наличие у Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) дорогостоящей недвижимости на Кипре. Он выразил уверенность, что никакие богатства не заменят артистам потерянного признания публики.

«Самое главное, самое страшное – как сейчас жизнь мстит Пугачевой и Галкину*. Потому что жизнь – это самая главная режиссура. Жизнь людская короткая. Что Алла делает там в Израиле и на Кипре? Чем занимается? У нее там есть почитатели? Она там никому не нужна», - сказал Шиловский в беседе с aif.ru.

По словам Шиловского, артист живет и работает именно для зрителя. Без зрителя деятельность актера теряет всякий смысл.

Звезда фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» заверил, что никогда не станет говорить плохо о своей стране за границей, как это делают 76-летняя Пугачева и ее 49-летний муж. Шиловский признался, что у него вызывает презрение поведение сбежавших из России артистов.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева обосновалась на Кипре в особняке за 350 миллионов рублей. Певица проживает на закрытой территории на берегу Средиземного моря. Коммунальные услуги обходятся ей в 7 тысяч евро в год (630 тысяч рублей по текущему курсу -прим. ред.) Пугачева любит проводить время на террасе с цветами. В двухэтажном особняке также есть бассейн, подвал, гараж и помещение для прислуги.

*Признан иностранным агентом на территории России