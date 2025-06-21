Алла Пугачева живет на Кипре в особняке за 350 миллионов рублей

Уехавшая из России Алла Пугачева обосновалась на Кипре в особняке за 350 миллионов рублей. Певица проживает на закрытой территории на берегу Средиземного моря.

Как выяснил Telegram-канал Mash, коммунальные услуги обходятся Пугачевой в 7 тысяч евро в год (630 тысяч рублей по текущему курсу -Прим.ред.)

Пугачева любит проводить время на террасе с цветами. В двухэтажном особняке также есть бассейн, подвал, гараж и помещение для прислуги.

Соседи часто видят 76-летнюю исполнительницу хита «Мадам Брошкина» сидящей под навесом с телефоном в руках. Когда с гастролей приезжает ее муж, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ), пара иногда прогуливается вдоль причала.

Дети звездного семейства Лиза и Гарри ходят в английскую школу. По некоторым данным, они всем довольны.

Ранее Максим Галкин* отпраздновал день рождения на Кипре в компании Аллы Пугачевой и детей. Семейство выбрало для торжества итальянский ресторан, принадлежащий украинскому бизнесмену. Праздничный ужин обошелся 49-летнему Галкину* в 2 тысячи евро (180 тысяч рублей по текущему курсу -Прим.ред.)

*Признан иностранным агентом на территории России