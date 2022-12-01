«Жизнь может быть другой»: семья Глюкозы столкнулась с алкоголизмом

Наталья Чистякова, известная как певица Глюкоза, не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся подробностями о себе. Тем не менее ради издания «Вокруг ТВ» девушка сделала исключение и в эксклюзивном интервью рассказала о трудностях, произошедших в ее семье.

Выяснилось, что детство артистки омрачено плохими воспоминаниями. В тот период родители Натальи имели пристрастие к алкоголю, и виной всему распад СССР. Перестройка болезненно сказалась на ее семье, которая не была готова к новой жизни. По словам Глюкозы, она помогла маме с папой преодолеть этот недуг при помощи мотивационной речи.

«Я показала, что жизнь может быть другой. Поездками, смыслом. Мы вместе строили дачу», — призналась звезда.

Также девушка отметила, что родители до сих пор благодарят ее за то, что не бросила их в трудный момент и подарила надежду на лучшее будущее.

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